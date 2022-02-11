نائب المجلس العربي للطاقة: التكنولوجيا تغير نمط الحياة بسرعة فائقة

شارك السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي، نائب رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة ورئيس الهيئة الاستشارية للمجلس بالاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة وسفير البحرين في سلطنة عمان، في أعمال منتدى عمان البيئي لعام 2022، والذي يدور عن دور الذكاء الصناعي في التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها.

«الكعبي»: ثورة تكنولوجية تغير ملامح العالم

واستعرض «الكعبي»، خلال كلمته في منتدى عمان في نسخته الخامسة، المنعقدة في مسقط، بعنوان «الأمان الحيوي لغلافنا الجوي»، مفهوم الاستدامة البيئية والتحديات التي يواجهها كوكبنا، وفي مقدمتها التغير المناخي وتلوث البيئة وقضايا التصحر.

وأضاف سفير مملكة البحرين في «مسقط»، أنَّ الثورة التكنولوجية تغير صور ونمط الحياة بسرعة فائقة، وبالتالي طرق العمل والتعلم تباعًا.

تنامي الذكاء الصناعي يخدم العديد من مجالات الحياة

وأشار إلى التطور الكبير في الذكاء الصناعي تزامنًا مع ظهور تطبيقات جديدة في القطاعات الصحية والتعليمية والتجارية، موضحًا أنه ينبغي للعالم أن يضمن الاستخدام الآمن للتقنية الحديثة وأدواتها، خاصة المعتمدة على الذكاء الصناعي، لتحقق أهداف المجتمعات بما يصب في الصالح العام.

وكشف عن وصول الإنفاق التكنولوجي على المدن الذكية إلى 135 مليار دولار بنهاية العام الماضي، متوقعًا انعكاسات إيجابية للمدن الذكية والتكنولوجيا على حياة المواطنين، وأن تكون المدن أكثر استدامة على مدى السنوات المقبلة.

وتتزامن فعاليات المنتدى مع احتفالات سلطنة عمان بيوم البيئة العماني، بشاركة نخبة من المتحدثين والمختصين في المجال البيئي من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ومن برنامج الأمم المتحدة للبيئة «يونيب».

واستعرض منتدى عمان البيئي العديد من أوراق العمل، بالإضافة إلى ورشة عمل حول «معايير جودة الهواء المتعلقة بالغبار»، بإشراف اليونيب ومجلس التعاون الخليجي، كما أسفر المنتدى عن إطلاق «منتدى عمان للاستدامة البيئية».