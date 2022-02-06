وزير التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تساهم في التنمية الاقتصادية

استقبل الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مايكل كارون، سفير إيطاليا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث تعزيز الجهود المشتركة في مجال تطوير التعليم قبل الجامعى، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في تطوير التعليم الفنى وتحقيق التنمية المستدامة.

قال الدكتور طارق شوقى، إن مصر وإيطاليا يربطهما تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية، مؤكدًا الحرص على التعاون المثمر والتنسيق المستمر مع الجانب الإيطالي فى مجال تطوير التعليم.

وأعرب وزير التربية والتعليم، عن تقديره لثقة الجانب الإيطالي في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لما له من دور فعال في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تأهيل عمالة فنية مدربة وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ومن جانبه، أعرب سفير إيطاليا بالقاهرة، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات مشتركة بين الجانبين، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أواصر الصلة مع مصر ودعم الحكومة المصرية حيث إنها أحد أهم الشركاء في منطقة الشرق الأوسط. وأكد سفير إيطاليا على اهتمامه الشديد بنشر اللغة الإيطالية الذي يسهم بشكل كبير في نشر ثقافة البلدين.

ناقش اللقاء زيادة أوجه التعاون بين الجانبين من خلال التوسع فى مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتدريب المعلمين، وتعزيز تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثانية في المدارس المصرية، فضلًا عن دراسة إمكانية إقامة مدارس مصرية إيطالية، وترجمة المناهج الجديدة ضمن نظام التعليم الجديد إلى الإيطالية.

حضر اللقاء الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، والدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة شيرين حمدى، مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة هانم أحمد، مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومارتينو ميلي، مدير الوكالة الايطالية للتعاون الإنمائي، ودايفيدي سكالماني، مدير المعهد الثقافي الإيطالي.