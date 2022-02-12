سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 12-2-2022

الذهب مصدر للزينة في العديد من المناطق، خاصة في القرى وبين أهل الصعيد، كما يحرص الكثيرين على شرائه للادخار والاستثمار على المدى الطويل، ويفضله البعض في تبادل الهدايا، خاصة في عيد الأم، والمناسبات المختلفة، كقيمة ثمينة لمن تقدم له، لذا تهتم معظم الفئات مع اختلاف أهدافها، بمعرفة أسعار الذهب يوميا، وما يطرأ على المعدن النفيس من ارتفاع أو انخفاض.

وفي ذلك الإطار، تعرض «الوطن» فيما يلي أسعار الذهب اليوم من خلال تقرير مفصل يوضح أسعار الذهب وسعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم السبت، الموافق 12 فبراير، بعدما سجل تراجع أمس بقيمة 3 جنيهات في العيار الواحد.

أسعار الذهب اليوم محليًا

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 915 إلى 918 جنيها، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 801 إلى 803 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 687 إلى 688 جنيها، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 6408 إلى 6424 جنيها، فيما وصل كيلو الذهب نحو 915,429 إلى 917,714 جنيها.

أسعار الذهب عالميا

وسجل جرام الذهب عيار 24 نحو 929.93 جنيه و 59.19 دولار، وسجل عيار 21 نحو 813.71 جنيه و51.80 دولار، وسجل عيار 18 نحو 697.46 جنيه و44.40 دولار.

كما تباينت أسعار المعادن الأخرى وسجل سعر الفضة ازدياد بقيمة 0.1%، والذي يصل إلى 23.19 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1032.88 دولار، بينما هبط البلاديوم وسجل نحو 2240.53 دولار.

توقعات حول سعر الذهب الفترة المقبلة

وتوقع نادي نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تذبذب سعر الذهب خاصة بعدما أعلن البنك الاحتياطي الفيدرالي نيته لزيادة أسعار الفائدة لامتصاص التضخم في الأسواق على المدى البعيد ولكن على المدى القريب قد يحدث ارتفاعا للذهب خلال الساعات المقبلة.