سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8-2-2022

يهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، لأهمية المعدن الأصفر في الادخار، أو يقوم شرائه كهدية قيّمة للأحباء والأصدقاء، وكذلك عند شراء الشبكة للعروسين، لذلك يزداد الشراء على سعر جرام الذهب عيار 21 وباقي الأعيرة بشكل يومي.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر الذهب بشكل يومي، تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، في إطار حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة السابقة، مع تبعيات فيروس كورونا.

أسعار الذهب اليوم

وسجل جرام الذهب عيار 24 الذي يعرف بالبندقي في محلات الصاغة اليوم نحو 910 إلى 912 جنيهات، واختلف سعر جرام الذهب عيار 21 ليتراوح بين 796 إلى 798 جنيها، بينما تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 682 إلى 684 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب بين 6368 إلى 6384 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في الأسواق بين 796 إلى 798 جنيها.

يذكر أنّ أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا على الصعيد العالمي، أمس الإثنين، حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن ضغوط الأسعار المتزايدة إلى زيادة جاذبية المعدن الأصفر كتحوّط من ارتفاع التضخم، حيث ارتفعت أسعار الذهب الفوري بنسبة 0.22% إلى 1812.24 دولارًا للأوقية، ليقترب من أعلى مستوى وصل إليه في الأسبوع تقريبًا، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.27% إلى 1812.60 دولارًا للأوقية، وفقا لبلوميرج.

كما سجّلت أسعار الذهب، ارتفاعا بقيمة 4 جنيهات محليا أمس، إذ إنّ آلية العرض والطلب هي التي تتحكم في أسعار الذهب وإلى جانب التغيرات التي تطرأ على سعر الدولار الأمريكي، فكلما انخفض سعر الدولار ارتفع سعر الذهب والعكس صحيح، وكلما انخفض المعروض من الذهب ارتفع السعر.