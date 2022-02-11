سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 11-2-2022

تحرص الكثير من الفتيات على ارتداء قطع الذهب المختلفة للتزين بها، كما أن هناك الكثيرون الذين يتخذون منه وسيلة مضمونة للاستثمار، ما يجعلهم يتابعون سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل دائم ومستمر، نظرا لكونه العيار الأكثر شراء في محلات الصاغة والأسواق المختلفة.

وتهتم بوابة «الوطن» بشكل يومي بتقديم جميع الخدمات والأشياء التي يبحث عنها القراء والمتابعين، ونرصد من خلال هذا التقرير أسعار الذهب وتحديدا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم الجمعة، الموافق 11 فبراير، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سعرا تراوح بين 686 إلى 687 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب بين 6400 إلى 6416 جنيهًا، فيما جاء جرام الذهب عيار 24 الذي يعرف بالبندقي في محلات الصاغة اليوم ليتراوح بين 914 إلى 917 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في الأسواق، بين 800 إلى 802 جنيها.

أسعار المعادن الأخرى

وتباينت أسعار المعادن الأخرى المختلفة وفقا للمؤشرات العالمية، ليزيد سعر الفضة 0.1%، والذي يصل إلى 23.19 دولار للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير، كما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 1032.88 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.3% ووصل إلى 2240.53 دولار.

كيف ارتفعت أسعار الذهب؟

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا هذا الأسبوع، بعد أن وصل ذلك الارتفاع يوم الثلاثاء الماضي إلى 5 جنيهات، ما جعل أسعار الذهب تعاني من حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال تلك الفترة، ويعود ذلك إلى تصاعد التخوفات من التضخم المالي الأمريكي، بالإضافة إلى ازدياد التوتر السياسي بين عدد من الدول المختلفة، منها روسيا وأوكرانيا، والذي من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة حربا فيما بينهما.