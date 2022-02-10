سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10-2-2022

اهتمام الكثير من الفتيات باقتناء نوع بعينه من الذهب وتحديدًا المقبلين على شراء الشبكة أو المجوهرات بشكل عام، يدفعهم لمتابعة سعر جرام الذهب عيار 21 يوميا، كون قيمة بيع وشراء المعدن الأصفر تتغيّر يوميا، كسعر جرام الذهب عيار 18 و24 وكذلك الجنيه والأوقية.

وعليه تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 10 فبراير، في إطار حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة السابقة، مع تبعيات فيروس كورونا ومتحوراته.

أسعار الذهب اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 18 بين 682 إلى 684 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب بين 6368 إلى 6384 جنيهًا، فيما جاء جرام الذهب عيار 24 الذي يعرف بالبندقي في محلات الصاغة اليوم ليتراوح بين 910 إلى 912 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في الأسواق بين 796 إلى 798 جنيها.

أسعار المعادن الأخرى

وبشأن سعر المعادن الأخرى وفقا للمؤشرات العالمية زاد سعر الفضة 0.1% إلى 23.19 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 يناير، وارتفع البلاتين 0.1% إلى 1032.88 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.3% إلى 2240.53 دولار.

ارتفاع أسعار الذهب

وشهد المعدن الأصفر الثلاثاء الماضي ارتفاعا في مصر، حيث وصلت الزيادة إلى 5 جنيهات، بفضل ارتفاع سعر الذهب في البورصة العالمية بنحو 8 دولارات للأوقية، إذ يعاني من حالة من التذبذب في الأسواق المالية والعالمية بسبب تزايد المخاوف من التضخم المالي الأمريكي، فضلا عن التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، والتي تُنذر بحرب بين البلدين.

وبفضل الارتفاع سجل سعر الذهب عيار 21 مساء الثلاثاء في مصر 801.85 جنيها للجرام، بعد أن سجل في صباح نفس اليوم 796.92 جنيه للجرام.