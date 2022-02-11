عقوبات ضد كورت زوما لاعب وست هام بعد ضرب قطته.. غرامات وفسخ عقد ومطالب بمحاكمته

لم تكد تمر ساعات على انتشار فيديو قصير ظهر فيه لاعب منتخب فرنسا ونادي وست هام الإنجليزي كورت زوما وهو يركل قطته المنزلية وسط ضحكات أصدقاء اللاعب، حتى تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات ضد اللاعب، بدأت بتحرك قوات الشرطة لمنزل اللاعب وإيداع القطة إحدى جمعيات الرفق بالحيوان.

نادي وست هام يغرم كورت زوما 300 ألف يورو ويجمد مشاركته في الفريق

ومن جانبه، أصدر نادي وست هام الإنجليزي بيانا أعلن فيه تغريم اللاعب الدولي الفرنسي 300 ألف يورو، وهي أقصى عقوبة مادية تنص عليها لائحة العقوبات بالنادي، كما قرر النادي تجميد مشاركته مع الفريق.

ولم تتوقف عواقب ضرب اللاعب كورت زوما للقطة عند هذا الحد، فمن جانبها أعلنت شركة أديداس فسخ تعاقدها الإعلاني مع اللاعب.

170 ألف بريطاني يطلبون تحريك دعوى قضائية ضد كورت زوما

وبالإضافة لما سبق، وقع 170 ألف مواطن إنجليزي على عريضة تطالب الجهات القضائية بتحريك دعوة ضد اللاعب الذي بدا أن مسيرته الرياضية قد انتهت، وتحول من لاعب كرة شهير إلي شخص منبوذ غير مرحب به في الأوساط الرياضية أو الاجتماعية، بسبب ما فعله مع القطة.

وأدانت هيئة رفاهية الحيوان في بريطانيا ما فعله زوما، كما أعلنت الجمعية الملكية للحماية من القسوة تجاه الحيوانات أنها روعت، وقالت: «هذا مقطع مصور شديد السوء، ليس مقبولا مطلقا ركل أو ضرب أو صفع حيوان، للعقاب أو لغيره».

جاء ذلك بالرغم من أن كيرت زوما، مدافع نادي وست هام الإنجليزي، اعتذر بسبب ضربه القطة، قائلا: أود الاعتذار عن أفعالي. لا مبررات لسلوكي الذي أشعر بالأسف كثيرا بسببه. أود أيضا أن أقول إنني آسف بشدة لأي شخص أحزنه المقطع المصور. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا بحال وصحة جيدة.

وأضاف أنهما محبوبتان ومكرمتان من العائلة بأكملها وهذا السلوك واقعة فردية لن تتكرر.

وكان زوما شوهد في الفيديو وهو يركل ويصفع القطة، بينما سمع ضحك في الخلفية، ثم طارد اللاعب الفرنسي، 27 عاما، القطة قبل أن يلقي زوجا من الأحذية نحوها ويصفعها على رأسها في مقطع نشرته صحيفة ذا صن البريطانية.