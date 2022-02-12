حظك اليوم برج الجدي السبت 12-02-2022 مهنيا وعاطفيا.. «لا تتسرع»

ينتمى العديد من المشاهير إلى برج الجدي، ومنهم الفنان سمير صبري، والمطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، والفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، والفنانة غادة عادل، والفنانة والراقصة الاستعراضية نجوى فؤاد، والفنانة الشابة ملك قورة.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

على مواليد برج الجدي على الصعيد المهني - وفق ما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد - اتخاذ حذرهم اليوم، فوجود القمر في مواجهة برجك اليوم يتوجب عليك ألا تتسرع في اتخاذ قراراتك وقم بواجبك الذي يفرض عليك أدائه لتصحيح الأوضاع.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي، يبدو جيدا حيث ينصحك الفلك إذا كنت متزوجا أن تكون أكثر مرونة مع شريك حياتك واهتم بما يقربك منه ويعم التفاهم والراحة فيما بينكما.

صفات أنثى برج الجدي

هناك العديد من الصفات التي تمتلكها أنثى برج الجدي، فيعرف عنها أنها منضبطة في مواعيدها وعملها وتصرفاتها كما أن أفكارها منظمة، ولديها قدرة كبيرة على التحكّم بالنفس، وهي تحب العمل كثيرا وتصل إلى درجات الكمال به، نظرًا لما تتمتع به من حس عال من المسؤوليّة ولا تحتاج إلى رقيب أو مدير ليوجهها، فهي قادرة على نصح نفسها بنفسها واتخاذ القرار السليم، كما أنها تبحث عن المثالية في حياتها، وتؤدي كل ما يطلب منها بإتقان شديد.

صفات رجل برج الجدي

يعرف عن رجل برج الجدي أنه طموح ويحب العمل والنجاح ويبذل كل جهده في سبيل تحقيق ما يريد، ويؤدي عمله على أحسن صورة ممكنة، ولا يتوقف عن تأدية ما يطلب منه وأكثر حتى يصل إلى أعلى درجات التقدم والنجاح فهو يكره الفشل كثيرا، كما أنه شخص واقعي جدا فهو لا يتّكئ على الاحتمالات في حياته، و لا يستند إلى آماله وأحلامه، ويضع الأسوأ أمامه ليدرس الأمر جيدا ويحله بسهولة فور وقوعه.

وعلى مستوى الحياة الشخصية فهو يحب المثالية، ويبحثون عن أفضل مكان للعيش فيه، ويختارون من يجعل حياتهم سهلة ولكن لا ينقصها شيء يعكر صفو حياتهم بالنسبة له، ويحب أن يرتبط بأنثى تساعده على تغيير الأشياء التي يقدرون على تغييرها وترك الأشياء التي لا يملكون أن يغيّروها في حياتهم.