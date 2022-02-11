حظك اليوم برج الثور الجمعة 11-2-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الثور هو أحد الأبراج الترابية، ويتوافق كثيرًا مع مواليد الأبراج الترابية، لكنه يتنافر مع مواليد الأبراج الهوائية والنارية، ويتسم مولود برج الثور بالقدرة الكبيرة على تحمل المسؤولية والعند، كما أنه يكره التغييرات المفاجئة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد، مولود برج الثور بضرورة مضاعفة الحذر في مختلف القرارات العملية والمادية، لأن حظك اليوم على الصعيد المهني يوضح أن القمر ما زال في منزلك الثاني، ما يجعلك تحذر من اتخاذ قرارات خاطئة قد يترتب عليها خسارة كبيرة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد بمنزل الحظ ما يمدك اليوم بقدرة كبيرة على التأثير على الغير بشكل كبير، ويجعلك مؤثرًا في حياة أحبائك وشركاء الحياة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور اليوم الجمعة 11 فبراير.

مميزات مولود برج الثور

يتميز مولود برج الثور بالإخلاص وحب العمل، ويتقن كل الأعمال التي توكل إليه، ونادرًا ما يصاب باليأس أو الإحباط إلا في أصعب الأمور، فهو مخلص في كل عمل يوكل إليه، ويتعامل بمثالية كبيرة حتى لا يقع في خانة النقد من الغير.

عيوب مولود برج الثور

ومن أبرز عيوب مولود برج الثور الغيرة الشديدة، فهو يغير كثيرًا على عمله وأحبائه، ويسعى دائما لأن يكون الأفضل في كل شيء وأي مجموعة ينتمي إليها، كما أنه يتصف بحب الاسترخاء والكسل في أمور الحياة، فهو يكره أن يقوم بأمور شاقة.

ويجد مولود برج الثور صعوبة كبيرة في الموازنة بين أوقات العمل وأوقات الراحة، وغالبًا ما يميل لقضاء وقت كبير في العمل، وذلك يأتي على حساب علاقته بعائلته وأصدقائه، ويحب التملك بشكل كبير، خاصة فيما يتعلق بعلاقتهم العاطفي، فهو يتعلق بكل الأشياء ويحب امتالكها ويكره أن يأخذها أحد منه، وهذا ما يجعل الناس يعتقدون أنّ مولود الثور يفتقد النضج.

مولود برج الثور سريع الانفعال ويغضب بسرعة كبيرة، ومن الصعب تهدئته، ما يدفع عددًا كبيرًا من الناس ينفرون منه عندما يغضب لأنه لا يستطيع السيطرة على نفسه، في هذه المواقف.