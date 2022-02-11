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سلة الزمالك تخسر من بورجوس وتواجه ليكلاند على برونزية المونديال

كتب:

نانسي علي وعمر القاضي
10:43 م | الجمعة 11 فبراير 2022
الزمالك وبورجوس

الزمالك وبورجوس

خسر الفريق الأول لكرة السلة لنادي الزمالك أمام منافسه سان بابلو بورجوس الإسباني، بنتيجة 78/61 في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وسط تنظيم مصري رائع.

وتأهل فريق بورجوس الإسباني، حامل لقب البطولة للمباراة النهائية من البطولة ليضرب موعدًا مع فلامينجو البرازيلي والذي تغلب على ليكيلاند ماجيك الأمريكي في المباراة الأخرى من البطولة.

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