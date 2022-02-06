رفض دعوى إلزام مرشحي انتخابات الزمالك بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من عمر هريدي المحام بالنقض، والمرشح لرئاسة نادي الزمالك، التي طالب فيها وبصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع اللجنة الأوليمبية عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية ومنها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة، وأيضا تحليل المخدرات.

أهداف المنظومة الرياضية

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 28864 لسنة 67 ق، كل من وزير الشباب والرياضة وآخرين، وقالت إن أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء فضلا عن مسؤوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة التي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون.

خطورة الدور المجتمعي لمسؤولي الأندية

وتابعت الدعوى: «ونظرا لخطورة الدور المجتمعي لمن يشغل تلك الوظائف المهمة في العمل العام، أصبح من قبيل الواجب الحتمي ألا يجري السماح بالتصدي لشغل تلك المناصب التطوعية إلا لمن تتوافر فيه الشروط المتطلبة لأدائها على الوجه الأوفى والأشمل والأكمل، وذلك بأن يكون المترشح لنيل ذلك الشرف التطوعي أهلا للثقة والاعتبار متمتعا بقواه العقلية والذهنية على الوجه الذي يمنحه القدرة على الاضطلاع بمهام تلك العضوية ومسؤولياتها، كما أصبح وأضحى وأمسى من الواجب توافر شرط حسن السمعة والسيرة المحمودة في ذلك المرشح بمعناه الواسع، وأبرز مظاهر ذلك الشرط ألّا يكون المرشح من متعاطي المخدرات والمسكرات».