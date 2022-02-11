خطوات حجز تذاكر مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو.. «شجع فريقك»

ساعات قليلة ويبدأ مشوار نادي الزمالك في دوري أبطال إفريقيا لعام 2022، وذلك من خلال مواجهة فريق بترو أتليتكو في دور المجموعات، ويسعى العديد من جمهور الأبيض إلى مشاهدة المباراة أو حضورها في الملعب، خاصة أنها تقام على أراضٍ مصرية، وأعلنت شركة «تذكرتي» فتح باب الحجز لعدد 5 آلاف تذكرة لحضور المباراة المرتقبة بناء على ما حددته الجهات المختصة.

وقبل ساعات من انطلاق المباراة يمكن للراغبين في حضور المباراة حجز تذكرة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

موعد مباراة الزمالك

تنطلق مباراة الزمالك وبيترو أتليتكو غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساءً على أراضٍ ستاد القاهرة.

ويبلغ سعر تذكرة مباراة الزمالك 75 جنيه كتذكرة موحدة للمباراة.

خطوات حجز تذاكر مباراة الزمالك

ويمكن حجز التذكرة عن طريق الدخول عبر موقع تذكرتي، وتسجيل الدخول برقم الحساب الخاصة بك وكلمة المرور.

ويشترط الحصول على اللقاح لحجز التذكرة وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الخاص به في منظومة وزارة الصحة، وإدخال رمز التحقق، الذي يتواجد في الجزء السفلي من شهادة التطعيم الخاصة بك، وبعدها يتم اختيار المباراة التي يرغب المشجع في حضورها، واختيار النادي المُفضل بشكل افتراضي، والضغط على دفع تذكرة ثم النقر على «استكمال» لاختيار طريقة الدفع وإتمام حجز التذكرة.

ولن يدخل المباريات، وفق المعلن، من لم يحصل على جرعتي لقاح كورونا، كما لن يتم السماح بالدخول للمدرج إلا عن طريق Fan Id.

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل آخر نسختين من مسابقة دوري أبطال إفريقيا حيث نجح في حصد اللقب لمدة عامين متتاليين، وبهذا يتصدر قائمة الأكثر تتويجا باللقب الإفريقي برصيد 10 ألقاب، ويأتي نادي الزمالك ومازيمبي في المركز الثاني بـ 5 ألقاب.