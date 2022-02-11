أول روبوت مذيع في مصر والشرق الأوسط: يناقش ويحلل ويعطي المعلومات

استعرض الإعلامي أحمد فايق خلال برنامجه «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC»، تقريرا يرصد رحلة تصنيع الروبوت «توت» أول مذيع آلي مصري بالكامل، موضحا أنه لديه القدرة على التكلم والتعامل بنظام الذكاء الاصطناعي، ويتحدث كل اللغات ولديه القدرة على الدخول على بنوك المعلومات بمختلف دول العالم.

أول روبوت مصري بالكامل 100%

وقال المهندس حسين عادل، استشاري إدارة الأعمال ونظم المعلومات، خلال تقرير برنامج «مصر تستطيع» عن رحلة الروبوت المصري «توت»، إن فكرة الإعلامي أحمد فايق ترصد ظهور أول روبوت مصري يتكلم اللهجة المصرية في المنطقة العربية، موضحا أن فريق العمل قرر صناعة الروبوت كاملا في مصر دون الحاجة لتصنيع أجزاء منه بالخارج.

وأشار إلى أن الروبوت «توت» هو الأول من نوعه في مصر ويجمع أحدث التقنيات في الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، مضيفا أن فريق العمل تضمَّن شبابا منهم شاب في الصف الثاني الثانوي، وأصبح المنتج النهائي مستعدا للمشاركة في المحافل الدولية ليؤكد أن مصر تستطيع.

وأوضح المهندس أسامة كمال، متخصص الخدمات التكنولوجية، أنه حينما عرف بفكرة الروبوت الذي يتكلم باللغة العربية اعتقد أنه سيكون مشابها للروبوت صوفيا، مشيرا إلى أن التكنولوجيا تمثل أكثر من 90% من ميكانيكا تصميم الروبوت، وأنه كان المقرر عدم وجود أي كابلات أو وصلات خارجية للروبوت خلال عمله.

ومن جانبها، أشارت سارة يوسف، المدير التنفيذي لشركة «ايبيماس» المنفذه للروبوت، إلى أن الفريق عقد عدة اجتماعات مع قناة DMC، للوصول إلى إنتاج الروبوت بالشكل المناسب.

نطق الروبوت للهجة المصرية من أصعب التحديات

وقال محمد هاشم، أصغر الأعضاء المشاركين في تصنيع الروبوت «توت»: أعمل مع الفريق منذ سنة، ودوري تصحيح لهجة الروبوت وحركته الميكانيكية، وكانت من أكبر الصعوبات التى تغلب عليها الفريق هي جعل الروبوت ينطق باللهجة المصرية، وهو لم يحدث من قبل، وجرى ذلك من خلال أنظمة الذكاء الاصطناعي وتدريبه على الاستماع للهجة المصرية لأوقات طويلة.

وأضافت هالة سالم، مهندسة تكنولوجيا، أن دورها كان تصميم بطارية الروبوت، وكان من ضمن الصعوبات تصميم بطارية متخصصة، بينما قالت شهد ياسر، طالبة بكلية الهندسة، إنها كانت مسؤولة عن تصميم التطبيق الإلكتروني الذي يعمل من خلاله الروبوت.

وأضاف المهندس خالد عبادة، المتخصص في النظم التكنولوجية، أن المطلوب في صناعة الروبوت كان تحديا كبيرا يجمع مواصفات لم تحدث من قبل.