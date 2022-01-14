أحمد فايق: نصف سكان أوروبا سيصابون بمتحور أوميكرون خلال شهرين

قال الإعلامى أحمد فايق، إن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن متحور أوميكرون من الممكن أن يصيب 50% من سكان أوروبا خلال شهرين فقط، لافتا إلى أن هناك نحو 1% من الشعب الأوروبى يصاب يوميا بالمتحور الجديد: «متحور أوميكرون بيزيد بشكل غير طبيعي وغير مسبوق، والمنظمة توقعت إنه في أوروبا وخلال شهرين، نصف الشعب الأوروبي هيكون عنده المتحور الجديد».

فايق: قدرة أوميكرون على الانتشار غير مسبوقة

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «dmc»، أن المتحور لديه قدرة على الانتشار بشكل غير مسبوق عن متحورات فيروس كورونا السابقة، بينما جاءت أعراضه أقل بكثير من باقي المتحورات، «هو مش مخيف ولكن عنده قدرة أكبر على الانتشار، وهو مخيف للناس اللي مخدتش اللقاح».

وأوضح أن الفيروس سيكون أكثر تأثيرا على الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وكبار السن، ولن يكون خطيرا على غيرهم: «الأكيد إنه خلال شهرين 50% من الشعب الأوروبي هيكون مصاب بمتحور أوميكرون».

أعراض متحور أوميكرون

ولفت إلى أن الدراسات الجديدة التي أفصحت عنها منظمة الصحة العالمية، أكدت أن متحور أوميكرون يصيب الجزء العلوي من الجهاز التنفسي، ما يترتب عليه التهاب في الحلق واحتقان وسيلان في الأنف والصداع وغثيان وإسهال وارتفاع في درجات الحرارة، لكنه نادرا ما يصل إلى الرئة.

وتابع: «بتقتصر أعراضه على التهاب الحلق وسيلان الأنف والعطس، والأفضل إنك لما تحس إن عندك نزلة برد شديدة شوية روح حلل واعمل pcr، أو على الأقل روح للطبيب، والأكيد إنك لازم تستشير طبيب لأن العطس دلوقتي أو الرشح مبقاش مجرد دور برد شديد».