أحمد فايق عن متحور كورونا الجديد «بي 46»: لديه قدرة أكبر على الانتشار

علق الإعلامي أحمد فايق على إعلان منظمة الصحة العالمية باكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في فرنسا يسمى «بي 46»، قائلا إن المتحور الجديد سمي بهذا الاسم نسبة إلى عدد التحورات التي شهدتها البروتينات الشوكية للفيروس.

السياسة دائما تحكم العلم وكل شيء

وأضاف «فايق»، خلال برنامجه «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، اليوم الخميس، «البروتينات الشوكية بالبلدي يعني العضلات اللي بيتشعلق فيها الفيروس في جسم الإنسان، ويقدر يتكاثر من خلالها».

وأشار إلى فيروس كورونا تحور 46 مرة فأصبح لديه قدرة أكبر للانتشار، متابعا: «السؤال هنا لية الصحافة العالمية متكلمتش عن الموضوع ده؟، أو متكلمتش كتير عن الحكاية دي؟، نفس القضية لما طلع أوميكرون في دولة جنوب أفريقيا فقفلوا المطارات، وبالرغم من كده أوميكرون انتشر في 128 دولة، وكل الإجراءات اللي عملوها ممنعتش أي حاجة».

وتابع: «عشان المتحور الجديد في دولة من دول العالم المتقدم قالوا لسه هيدرسوه ومقفلوش المطارات، لكن تخيلوا لو المتحور الجديد كان في دولة أفريقية كانوا قفلوا كل المطارات عليها».

فايق: الدول المتقدمة تصمت حال اكتشاف المتحورات بها

وواصل: «السياسة دائما تحكم العلم وكل شيء، والمتحورات لما يكتشفوها في دولة كبيرة بيسكتوا، لكن لو اكتشفوها في دولة من دول العالم النامي يبدأوا يعملوا حفلات».

واستكمل: «السياسة في هذا العالم غير عادلة وفي يوم من الأيام التاريخ سيجرم ما تفعله الدول الكبرى في أنها حارمة دول العالم النامي في الحصول على الجرعات الأولى من اللقاحات، فيه دول لسة بتقول يا هادي وموصلتش للنسبة الكويسة، بينما فيه دول من العالم المتقدم بتاخد 3 جرعات».

واختتم: «عند الإنسانية والكلام عنها اللي بيحكم أن تكون الأولوية للإنسان، لكن ما يحدث أن دول العالم المتقدم تحتكر نفسها كل شيء بحسب منظمة الصحة العالمية».