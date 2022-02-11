غلق كلي لشارع الأهرام بسبب محطة مترو الطالبية.. اعرف التحويلات المرورية

نظرا لتنفيذ العديد من أعمال التطوير والإنشاء، يتم الإعلان عن غلق بعض الطرق من فترة لأخرى وأبرز التحويلات المرورية لكي يتخذ المواطنون حذرهم واحتياطاتهم نتيجة ذلك ويستعدون لغلق الطرق وإيجاد طرق بديلة، ودائما ما تنوه الإدارة العامة لمرور الجيزة عن ذلك، والتي تختص بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور في الشوارع المختلفة.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه نظرا لتنفيذ أعمال محطة مترو أنفاق الطالبية بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، سيتم غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه المُشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصري «المنطقة المواجهة لفندق أوروبا».

وتم غلق الشارع ابتداءً من الساعة الواحدة صباح الجمعة الموافق 11 فبراير حتى انتهاء الأعمال كافة، كما سيتم إجراء تحويلات مرورية وفق ما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على النحو التالى:

تحويلات مرورية بسبب غلق شارع الأهرام

وأعلنت صفحة وزارة الداخلية عبر فيس بوك، أن استكمال السير سيكون بمحور أنور السادات «ترسا سابقاً» اتجاه كوبري عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم «السير أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث» الطريق السطحى، كما يكون السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران أسفل كوبرى عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام.

وتيسيرا على المواطنين وتوجيههم، وتنظيما لسير الطرق، دائما ما تعمل الإدارة العامة لمرور الجيزة على تعيين كل الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين كافة في كل مكان.