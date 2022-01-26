تحويلات مرورية وغلق شارع ربيع الجيزي لتركيب كمر خرساني بالطريق الدائري

أعلنت محافظة الجيزة، قيام الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، والتي تشرف على تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري في المنطقة المحصورة بين طريق الأوتوستراد حتى أعلى طريق المريوطية، بالبدء في أعمال تركيب الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزي.

وقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال

ونوهت محافظة الجيزة، في بيان اليوم، بأن الأمر سيستلزم إجراء غلق كلي لشارع ربيع الجيزي في الاتجاهين وتقاطعه مع اسفل الطريق الدائري، لوقوف المعدات والآلات المستخدمة في الأعمال (ونش عملاق) بدءاً من اليوم حتى صباح يوم الاثنين المقبل، الموافق 31 من شهر يناير الجاري، علي أن تكون أعمال الغلق ابتداء من الســاعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً فقط طوال فترة الأعمال .

تحويلات مرورية

وذكرت محافظة الجيزة، أنه سيتم إجراء بعض التحويلات المرورية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، على النحو التالى:

- حركة المركبات القادمة من ميدان الجيزة عن طريق شارع ربيع الجيزي وترغب بالسير في إتجاه ميدان المنيب، تقوم بالدوران من فتحة الدوران الكائنة أمام سوق السمك والعودة مرة أخرى واستكمال السير حتى شارع الكولدير، ثم الدخول يميناً بشارع الكولدير وصولاً إلى شارع البحر الأعظم ثم السير بشارع البحر الأعظم وصولاً حتى ميدان المنيب.

- حركة المركبات القادمة من ميدان المنيب وترغب في السير بشارع ربيع الجيزي تقوم باستكمال السير بشارع البحر الأعظم حتى فتحة الدوران الكائنة أمام القرية الفرعونية والعودة مرة أخرى، ثم الدخول يميناً بإتجاه شارع الكولدير وصولاً حتى شارع ربيع الجيزى ثم الدخول يميناً بشارع ربيع الجيزى وصولاً لميدان الجيزة.

أمن صناعي وحواجز فسفورية

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى قامت بتجهيز ووضع كافة وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمـن وسلامة المواطنين، وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم .

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.