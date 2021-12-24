تحويلات مرورية لتنفيذ القطار السريع بالجيزة.. تفاصيل الطرق البديلة

قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة صباح اليوم الجمعة، بالغلق الكلي لشارع غرب سوميد في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

وأغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع غرب سوميد في الاتجاهين بدايةً من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو للبدء في تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط «العلمين – السخنة» لقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر «طريق غرب سوميد» والذي يربط بين طريق الواحات وطريق امتداد محور 26 يوليو.

فيما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقي المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

التحويلات المرورية حتى انتهاء الأعمال

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تحويلات مرورية حتى انتهاء الأعمال تيسيراً للحركة المروية وهي كالاتي:-

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد في الاتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديداً في المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين «السير يساراً بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد»، «السير يميناً بشارع غرب سوميد في الاتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين».

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يميناً اتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

-حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- «موقع الغلق الكلي» السير يساراً بشارع النباتات ثم الدخول يميناً بشارع النخيل ثم استكمال السير وصولاً حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.

الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات

من جانبة وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولي الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.