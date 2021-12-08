تحويلات مرورية بمطروح لتنفيذ أعمال تطوير الطريق الساحلي الدولي

تواصل الإدارة العامة للمرور، خدماتها اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامنا مع أعمال مشروع تطوير طريق «الإسكندرية- مطروح الساحلي»، الأمر الذى يستلزم استقطاع حارة مرورية أقصى يمين الطريق الرئيسى في الاتجاهين.

تحويلات مرورية

وأجرت الإدارة العامة للمرور تحويلات، في المسافة من الكيلو 143.5 حتى الكيلو 154.5 أعمال ربط الطريق الرئيسي والطريق الداعم المستحدث «أعمال كشط ورصف وتركيب حاجز خرساني» لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من الخميس الموافق 9/12/2021.

الخدمات المرورية اللازمة

وتعين الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.