مدير أعمال حمو بيكا لـ«الوطن»: أغمى عليه بعد «كلام الناس».. ونقلناه على المستشفى

كشف محمد حلمي، مدير أعمال مغني المهرجانات حمو بيكا، تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى فور انتهائه من لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة mbc مصر.

وقال حلمي لـ«الوطن»: «بعد الحلقة مباشرة أثناء مغادرتنا لمدينة الإنتاج أغمى على حمو داخل السيارة وتعب، وذهبنا به فورا على المستشفى وتعب بسبب الضغط النفسي».

دخول حمو بيكا المستشفى

تعرض مغني المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية، منذ دقائق قليلة بعد حلقته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة mbc مصر.

ونشرت صفحة بيكا عبر «فيسبوك»، صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».

يذكر أن مغني المهرجانات حمو بيكا دخل في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب منعه من الغناء داخل مصر، موجهًا حديثه لنقابة الموسيقيين: «أنا مش داخل امتحان النقابة، مش عاوزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل إلا ليا.. احكموا بالعدل»، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيرفع دعوى قضائية ضد نقابة المهن الموسيقية.