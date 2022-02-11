حمو بيكا باكيا على الهواء: ««أنا مش داخل امتحان النقابة.. احكموا بالعدل»

دخل مغني المهرجانات حمو بيكا في نوبة بكاء على الهواء مباشرة بسبب منعه من الغناء داخل مصر، موجهًا حديثه لنقابة الموسيقيين: «أنا مش داخل امتحان النقابة، مش عاوزها خلاص، وكورسات الصوت مش بتتعمل إلا ليا.. احكموا بالعدل»، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة سيرفع دعوى قضائية ضد نقابة المهن الموسيقية.

«أنا تعبت ومحدش حاسس بيا»

وأضاف «بيكا»، خلال لقاء مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة: «هو مفيش غيري؟ أنا تعبت، محدش حاسس باللي أنا فيه، اعتقوني لوجه الله قربت أصرخ في الشارع من كتر الظلم».

وواصل: «طلباتي إني آكل عيش مش عاوز حاجة تاني، أنا ورقي كامل ومش فاضلي إلا الامتحان ومش بتدرب»، فقاطعه حسن شاكوش قائلًا: «حمو ورقه سليم بس هو قال إن فيه ناس مقدمين ورق مش سليم، ومينفعش حد يدخل النقابة إلا لما يكون ورقه سليم وجاهز كله، وفيه فيديوهات على النت وكل الناس سمعتها».

«أمي طلبت مني أبطل الغنا بس رفضت»

وكشف حمو بيكا عن سبب طلب والدته منه بالامتناع عن الغناء، موضحًا: «أمي اللي بتدعيلي، زعلانة عليا وعلى وضعي دلوقتي، وطلبت من خوفها عليا إني أبطل الغناء، قولتلها لأ دي حاجة بحبها ومش هبطلها، ومش بعمل حاجة غلط عشان تيجوا تحاسبوني، أمي خايفة عليا».

هرفع قضية ضد نقابة الموسيقيين

وكشف أنه قرر رفع قضية ضد نقابة المهن الموسيقية بسبب الفساد داخلها، على حد قوله، موضحًا: «بلدنا بلد قانون، والأيام الجاية هرفع قضية على النقابة كلها، ومش قضية صغيرة، ولو بعد منها مش هكسب القضية دي يبقى أنا وصلت صوتي للناس».

من جانبه قال حسن شاكوش إنه لم يكن يعلم بموضوع رفع حمو بيكا قضية ضد نقابة الموسيقيين.