حمو بيكا: عاوز أدخل النقابة بجمهوري مش بصوتي ومستعد أغير اسمي

قال مغني المهرجانات حمو بيكا إنه يضطر للغناء خارج مصر بسبب قرار إيقافه عن الغناء داخل مصر، مشددًا: «ده مش بإيدينا، ده غصب ومش هفرح لما أسيب بلدي واشتغل بره بلدي.. ميعرفوش إن فيه ربنا وإن فيه قانون في البلد».

نقيب الموسيقيين قال المهرجانات لا تصلح لمصر

وأضاف «بيكا»، خلال لقاء مشترك مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، أن نقيب الموسيقيين هو من أصدر قرارا بمنعه من الغناء داخل مصر لأن هذا الفن لا يصلح بالبلد، معقبًا: «أنت إديت الكارنيهات للكل ومفيش واحد في مصر مش بيغني مهرجانات معهوش الكارنيه».

«أنا مؤدي وهدخل النقابة بالجمهور»

ولفت إلى أنه مؤدي مهرجانات ويرغب في الالتحاق للنقابة ليس بسبب صوته، ولكن بسبب جمهوره، موضحًا: «أنا معنديش ورق ناقص، وأنا مش صوت أنا داخلك النقابة بالجمهور، أنا راجل مؤدي مش لازم يبقى صوتي كروان عشان حضرتك تديني الكارنيه، أي دولة عربية دلوقتي بتسمعني وليا جمهور كان واقف بيحضر آخر حفلة وصل عددهم 40 ألف متفرج، مينفعش يبقى عندي الجمهور ده كله ومتصنفنيش».

الدستور ينص على حرية الرأي والتعبير.. ومستعد أغير اسمي

وأبدى حمو بيكا رغبته في تغيير اسمه واتباع تعليمات النقابة، مؤكدًا: «صنفني راب أو أي حاجة والمهم تصنفني، ومفيش قانون في البلد يمنعني، وفيه مادة في الدستور احنا ماضيين عليها، حرية الرأي والتعبير والنشر، ملكش تمنعني أنا راجل مش بعمل حاجة غلط، أنا بغني والتعليمات اللي هتقولي عليها هنفذها، ومستعد أغير اسمي، أعمل إيه تاني؟».