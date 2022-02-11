حمو بيكا: «كان معايا تصاريح بالغناء مكتوب فيها اسمي»

وجه مغني المهرجانات حمو بيكا رسالة غاضبة لنقابة المهن الموسيقية، قائلًا: «كان معايا تصاريح بالغناء مكتوب فيها اسمي لحد ما حصلت مشكلتي مع الأستاذ هاني شاكر في 2019، لما قولت لو هو بيمثل النقابة ينزل يشوف اللي بيحصل في النقابة، ولو النقابة مش معترفين بيا فنيًا أنا مش معترف بيهم فنيًا، كل واحد له آراء».

قعدت سنتين أعتذر للنقابة

وأضاف «بيكا»، خلال لقاء مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الجمعة، أنه بعد هذه التصريحات خرج واعتذر عنها، معقبًا: «طلعت اتأسفت واعتذرت ووالدتي اعتذرت، وقعدت سنتين بعتذر، واتقبل اعتذاري وأخدت تصاريح فقرة غنائية».

النقابة ماشية بما لا يرضي الله

وتابع: «أنا ورقي كامل ومفيش ولا ورقة ناقصة، وأنا مش صوت ولا كروان بس ليا جمهور وشعبية كبيرة والناس بتحبني، وأنا نفسي أتصنف راب ولا أي حاجة، والامتحانات في النقابة ماشية بما لا يرضي الله».

جابولي ناس كبيرة من الأوبرا يختبروني

وواصل: «جابولي ناس كبيرة من الأوبرا يختبروني، وكان لازم أغني لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ، في المقابل زمايلي غنوا مهرجانات في الاختبارات ونجحوا».

أنا ليا جمهور وأي دولة عربية بتسمعني

واستكمل: «أنا مش صوت، أنا داخل بجمهور أنا راجل مؤدي، مش لازم يكون صوتي كروان عشان يدوني الكارنيه، أنا أي دولة عربية بتسمعني، مينفعش يبقى ليا الجمهور دا كله وحضرتك متصنفنيش».

كل حاجة النقابة بتطلبها بعملها

وأشار بيكا إلى حقه القانوني في ممارسه عمله كمؤدي مهرجانات، طالما كان ملتزمًا بالقانون، موضحًا: «في الدستور حرية الرأي مكفولة، ملكش تمنعني أنا مش بعمل حاجة غلط، كل حاجة النقابة بتطلبها بعملها، أعمل إيه تاني، إنت بتقولي أخرج بره مصر، لا أنا مصري، ولازم الامتحانات تمشي بما يرضي الله».