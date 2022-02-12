أبرز تصريحات حمو بيكا قبل أزمته الصحية المفاجئة: حرام عليكوا أنا هموت

أعرب مؤدي المهرجانات حمو بيكا، عن حزنه الشديد بسبب رفض قبول عضويته بنقابة المهن الموسيقية، مؤكدا أنه يستعد لتحريك دعوى قضائية، قبل أن يتحدث عن تأثير ذلك الموقف على حياته الشخصية والأسرية.

أبرز تصريحات حمو بيكا

جاءت تصريحات حمو بيكا، خلال حلوله ضيفا مساء يوم الجمعة، على برنامج «كلام الناس»، المعروض على قناة «mbc مصر»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز، وأبرزها:

- أنا مستعد أعتزل دلوقتي، حرام عليكوا أنا هموت.

- أنا داخل النقابة بصوتي وبجمهوري، لأني مؤدي، مش لازم صوتي يكون كروان.

- سأرفع دعوى قضائية ضد نقابة المهن الموسيقية.

- أمي تعبت وخايفة عليا، وقالتلي سيب الشغلانة.

- في ناس صوتها مش حلو ونجحت، في اختبارات النقابة إشمعنى أنا.

- معنديش حد أشتكي له غير ربنا.

- المرة الجاية هقول أسامي الناس اللي ظلمتني ولسه بتظلمني، حرام عليكو أنا تعبت وهموت وهتجنن.

قرار النقابة منع بيكا من الغناء

كانت نقابة المهن الموسيقية، قد أصدرت في وقت سابق، قرارًا بمنع 20 من مطربي المهرجانات، من العمل وإقامة الحفلات، من بينهم مؤدي المهرجانات حمو بيكا.

وذكرت النقابة، في بيانها: «لما كانت الحالة المزرية الحاصلة الآن للأغنية المصرية، بتضافر بعض القوى الظلامية لتسطيحها وتشويهها عن قصد، بما يسمى أغاني المهرجانات، التي تنشر كلمات تخرج عن حدود الفضيلة ومحاسن الأخلاق أحيانًا، وتدعو إلى العنف والتفكك الاجتماعي أحيانًا، ومن ثم يتم تصدير الفن المصري للعالم بهذا التشويه والتزييف الذي تريده تلك القوى لتقزيم دور مصر الفني والثقافي والحضاري».

وأضاف البيان: «ومن هنا تتصدى نقابة المهن الموسيقية بقيادة الفنان هاني شاكر، درعا وحصنا، لهذه الموجة المقصودة والخروج بالأغنية المصرية من عنق الزجاجة بأقل الخسائر من خلال مؤتمرات وندوات ولقاءات توعوية ودعوية للمجتمع المدني والمؤسسات والهيئات للحفاظ علي بنية الإنسان المصري الحقيقية خلقًا وثقافة وفكرًا».