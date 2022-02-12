خروج حمو بيكا من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية

خرج منذ قليل مطرب المهرجانات حمو بيكا من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي.

وكشف محمد حلمي مدير أعمال حمو بيكا، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بأن بيكا تحسنت حالته وخرج من المستشفى منذ قليل وعاد إلى منزله.

وأكد أن ما حدث مع بيكا كان بسبب الضغط النفسي الذي يتعرض له خلال هذه الفترة وهو ما تسبب له في أزمة صحية وخاصة بعد انهياره في البكاء أثناء تسجيله إحدى الحلقات التليفزيونية وحديثه عن أزمة وقفه عن الغناء.

أزمة حمو بيكا الصحية

و تعرض ساعات قليلة مغني المهرجانات حمو بيكا لوعكة صحية، بعد حلقته مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة mbc مصر.

ونشرت صفحة بيكا عبر «فيسبوك»، صورة له وهو داخل المستشفى، مُعلقة: «ادعوا لـ حمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان.. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب».