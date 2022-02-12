«الصحة» تسجل 2179 إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 2121 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 384158 حالة.

2179 إصابة جديدة بكورونا

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن أمس الجمعة، شهد تسجيل 2179 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 61 حالة جديدة.

وأكد عبد الغفار، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 450676 من ضمنهم 384158 حالة تم شفاؤها، و 23233 حالة وفاة.

استعدادات «الصحة» بجميع المحافظات

تواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت الوزارة، عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن «105»، و«15335»، ورقم الواتساب «01553105105»، بالإضافة إلى تطبيق «صحة مصر» المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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