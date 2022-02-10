متحدث الصحة يكشف أسباب الإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على اللقاح

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا من الممكن أن يتعرضوا للإصابة بفيروس كورونا بعد الحصول على الجرعة الأولى، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اللقاح يبدأ مفعوله بعد 10 أيام من الحصول على اللقاح ووارد الإصابة قبل الحصول على اللقاح دون ظهور أعراض، مضيفا أنّ اللقاحات لا تمنع الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100% ولكنها تعمل على الوقاية من خطر الإصابة بنسبة كبيرة كمنا تعمل على تخفيف شدة الأعراض حال الإصابة وجعلها بسيطة.

سبب الإصابة بفيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ الإصابة الثانية بفيروس كورونا لها عدة أسباب منها ضعف الجهاز المناعي للشخص، وعدم اتباع الإجراءات الاحترازية للمواطن، مشيرا إلى أنّ الإجراءات الاحترازية واللقاحات أثبتت أنها السلاح الفعال لمواجهة الفيروس ومتحوراته، لافتا إلى أنّ هناك بعض المواطنين يشعرون بالملل بسبب اتباع الإجراءات الاحترازية ولكن الفيروس مازال موجود ويجب عدم التهاون.

كورونا مالوش أمان

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أّن الجائحة ما زالت موجودة، وحتى وإن ظهرت الأعراض بسيطة ومتوسطة يجب عدم الاستهانة بالفيروس، والوضع الوبائي لدينا أفضل بكثير من بعض الدول، مؤكدا تعامل الدولة المصرية باحترافية شديدة وسرعة لتوفير جميع اللقاحات للمصرين والمسافرين بعد اشتراط عدد من الدول قيود التطعيم بلقاحات معينة.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 105 للاطلاع على كافة مستجدات فيروس كورونا، كما أعلنت عن استمرار رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية.