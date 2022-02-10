«الصحة»: 43% من الفئات المستهدفة حصلت على لقاح كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنَّ مصر دخلت في الموجة الخامسة من جائحة كورونا، وما زال معدل الإصابات في ارتفاع، ولكن الشيء المطمئن عدم وجود نفس نسبة الارتفاع في معدل الاحتياج للدخول للمستشفيات والرعايات وأجهزة التنفس الصناعي.

تطعيم 43% من الفئات المستهدفة

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم الخميس، أنَّ مصر تخطت 43% من تطعيم الفئات المستهدفة، كما أن الدراسات التي أجرتها الوزارة وأجراها العالم تُبين أن شدة الإصابة بمتحور أوميكرون أقل من شدة الإصابة بمتحور دلتا.

ولفت إلى أن الوزارة خصصت الرقم 1440 لمتابعة حالات الإصابة المنزلية من خلال إرسال رسائل للتواصل في أي وقت، واستشارة أحد أطباء المستشفيات الجامعية من خلال الخط الساخن 103، وبالتالي العزل المنزلي ليس متروكًا بالكلية، ولكن يجري متابعته.

وأفاد بأن المرضى المصابين بأمراض مزمنة أو نقص في الجهاز المناعي عليه الذهاب للمستشفى لمتابعة حالته حال زيادة الأعراض، نظرًا لأن هذه الفئات لديها عوامل خطورة، ويجب أن يكون الشخص تحت إشراف طبي مباشر.

وأوضح أن أعراض كورونا التي تظهر على الشخص الذي ليس لديه عوامل خطورة، ويُعالج في المنزل، وتستلزم حال ظهورها الذهاب للمستشفى تتمثل في ارتفاع مستمر في درجة الحرارة أو ضيق في التنفس أو انخفاض نسبة الأكسجين في الدم عن 92%.

الصداع من ضمن أعراض متلازمة ما بعد كورونا

وعن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا، قال إن هذه المتلازمة ليس لها علاقة بالتليف، ولكنها من الآثار الضارة للإصابة بكورونا، وبالتالي تحدث للإصابات الشديدة التي تصيب الرئة، وكنا نراها في الموجات الأولى لكورونا.

ونوه بأن متلازمة ما بعد كورونا لها تعريف وفقا لمنظمة الصحة العالمية، وهو الإصابة بعد 3 أشهر من ظهور الأعراض، تستمر هذه الأعراض لمدة شهرين ولا يمكن إثبات هذه الأعراض لسبب طبي ظاهر، لافتًا إلى أنه من بين هذه الأعراض الصداع.