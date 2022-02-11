«الصحة» توضح سبب التطعيم بعد شهر من التعافي من الإصابة بكورونا 

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن سبب التطعيم بعد الإصابة بفيروس كورونا والتعافي منه، موضحا سبب التطعيم بعد التعافي لمدة شهرا كاملا، لافتا إلى أن اللقاح خير وسيلة للوقاية من العدوى من الإصابة بكورونا أو المضاعفات التي تنتج عن الإصابة بفيروس كورونا.

اختلاف المناعة المكتسبة من فيروس كورونا

وأضاف «عبدالغفار» في تصريحات له على الموقع الرسمي لوزارة الصحة، أن الأفراد الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا من العدوى يتمتعون بدرجة عالية من الحماية المناعية، بالإضافة إلى أن المناعة الناتجة عن التعافي متغيرة من شخص لآخر وحسب شدة الإصابة والسن وعدة عوامل أخرى.

وتابع المتحدث الرسمي للصحة، أن الأشخاص الذين أصيبوا بدرجة شديدة من المرض استجابة مناعية أقوي مقارنة بشخص مصاب بالعدوى دون أعراض متوسطة أو أعراض حفيفة.

لابد من مرور شهر بعد التعافي للحصول على اللقاح

وأوضح «عبدالغفار»، أنه لا يمكن معرفة استمرار المناعة المكتسبة عقب التعافي من العدوى بفيروس كورونا، لذا يفضل عدم الحصول على اللقاح عقب الشفاء من الإصابة بالعدوى لمدة شهر، ويتم الحصول على اللقاح سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية «المعززة» بعد شهر من الإصابة لوجود المناعة الذاتية الناتجة من فيروس كورونا.

الوضع الوبائي في مصر

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة في بيان لها، إنه تم 2009 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات العزل بمحافظات مصر المختلفة، عقب حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 382037.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 2189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 62 حالة جديدة.