أول ظهور لـ شيرين بعد شائعة عودتها لحسام حبيب.. خطفت الأنظار بـ«بدلة رجالي»

تألقت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في أولى حلقات برنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، وخطفت الأنظار إليها بإطلالتين، إذ اتدت في الأولى فستان من اللون الأسود المطرز، والثانية بدلة رجالي سوداء.

شيرين عبد الوهاب: الدوم أكبر برنامج اكتشاف مواهب

علقت شيرين عبد الوهاب، على ظهورها في البرنامج عبر حسابها على موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، إذ كتب على عدد من الصور: «افتتاح برنامج (الدوم) أكبر برنامج اكتشاف مواهب مصرية، مصر بلد العراقة والحضارة والتاريخ، مصر بلد الريادة الفنية، مصر بلد الفن، مصر منارة الفن في الوطن العربي، مصر أم الدنيا، تحيا مصر».

يذكر أن الدوم، هو برنامج لاكتشاف المواهب من جميع محافظات مصر، في مختلف المجالات الفنية، سواء التقديم التلفزيوني أو التمثيل أو الغناء.

شائعة عودة شيرين لحسام حبيب

كانت الأيام الماضية، قد شهدت انتشار شائعة، تشير إلى عودة شيرين عبد الوهاب، إلى طليقها حسام حبيب، لكنها نفت تلك الأنباء عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إذ كتبت: «تؤكد الفنانة شيرين، عدم صحة الأخبار المتداولة، بشأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خير يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها، الالتفات عن هذا كله، وهمها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

ظهور صادم عقب الانفصال

يذكر أن شيرين عبد الوهاب، فاجأت جمهورها بظهورها خلال حفلها الذي أقيم ديسمبر الماضي، في أبوظبي، حليقة الرأس، عقب إعلان انفصالها عن زوجها حسام حبيب.

وعادت شيرين لنشاطها الفني، عقب الانفصال مباشرة، إذ طرحت أغنية بعنوان «كلها غيرانة» مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بجانب تسريب أغنيتين لها دون تحديد سبب الطرح، منهما أغنية «القماص» التي تصدرت قوائم المشاهدات عبر «يوتيوب»، وهي نسخة غير أصلية، لكنها حققت أعلي نسب مشاهدة.