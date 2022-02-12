اختطاف 6 موظفين أممين في محافظة أبين اليمنية

اختطف مسلحون مجهولون، يعتقد أنهم ينتمون لتنظيم «القاعدة» الإرهابي، أمس الجمعة، 6 موظفين أممين في محافظة أبين الواقعة في جنوب شرقي العاصمة «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن الموظفين المختطفين هم بلغاري و5 يمنيين، ويعملون بمنظمة تابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن المسلحين اعترضوا سيارات أممية بالقرب من مديرية مودية في محافظة أبين، واختطفوا من فيها.

مصرع 3 أطفال نازحين في مأرب

وفي سياق آخر، لقي 3 أطفال نازحين في اليمن، مصرعهم أمس الجمعة، على إثر انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في محافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية «صنعاء»

وقال مصدر محلي مسؤول لوكالة أنباء «شينخوا» الصينية، إن الأطفال الـ3 كانوا يلهون في محيط المخيم، وأثناء ملامستهم للمقذوف انفجر بهم ما تسبب بمقتلهم على الفور.

كما سقط قتيل على الأقل وأصيب 3 آخرون، على إثر كمين استهدف رتلا عسكريا للقوات اليمنية في محافظة حضرموت شرقي اليمن.

مصرع شخص في انفجار عبوة ناسفة في حضرموت

وأوضح مصدر أمني لوكالة «شينخوا» الصينية، أن المسلحين فجروا عدة عبوات ناسفة وهاجموا بالأسلحة الخفيفة الرتل العسكري، مضيفًا أن الرتل يتكون من 18 آلية معظمها قاطرات تقل شحنات أسلحة كانت في طريقها من محافظة المهرة إلى مدينة سيئون ثاني كبرى مدن حضرموت.

من جانبها، أشارت تقارير محلية، إلى أن كمينا استهدف قاطرات تحمل أسلحة للقوات اليمنية في حضرموت كانت قادمة من ميناء نشطون بمحافظة المهرة، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى واحتراق 4 قاطرات.

وفي سياق آخر، أدانت تشاد بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيون الإرهابيون بالطائرات المسيرة على مطار أبها الدولي بـ السعودية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، أعلن أمس الأول الخميس، أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه «مطار أبها الدولي» جنوب غربي البلاد.

وأشار «التحالف العربي»، إلى إصابة 12 مدنيا من العاملين والمسافرين من جنسيات مختلفة جراء سقوط شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار.

تشاد تطالب المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع للأزمة اليمنية

وأعربت وزارة الخارجية التشادية، عن دعمها وتضامنها مع السعودية، مطالبة المجتمع الدولي لإيجاد حل سريع للأزمة اليمنية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي.

بدورها، دانت تونس بشدة، استهداف الحوثييون الإرهابيون، المطار، وأكدت وزارة الخارجية التونسية، في بيان، تضامن تونس التام مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ضد كل التهديدات والاعتداءات التي تنتهك أمنها وتقوِّض استقرار المنطقة، وتخرق القوانين والأعراف الدولية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».