عاجل ..التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن قوات التحالف العربى الذي تترأسه المملكة العربية السعودية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها، ما تسسب وفقا لتقرير أولى لقوات التحالف بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها الدولي.

استهداف المطارات المدنية

وكانت قوات التحالف قد أعلنت فى بيان لها نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، أنها ستتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.

الهجوم على مطار أبوظبى

تجدر الإشارة إلى أن مطار أبوظبى قد تعرض الشهر الماضى، لهجوم من جماعة الحوثى وهو الهجوم الأول الذى يستهدف العمق الإماراتى، وأسفر عن مقتل 3 وإصابة 6.

وكانت قوات التحالف قد رصدت عددا من المسيرات التى انطلقت من مطار صنعاء بإتجاه الإمارات ، بينما أعلنت جماعة الحوثيين عن مسئوليتها عن الهجوم ، وأعلنت التفاصيل للأنواع المستخدمة فى الهجوم ، حيث توالت ردود الفعل الغاضبة والمستنكرة للهجوم ، فطالبت الإمارات الولايات المتحدة بتصنيف جماعة الحوثى جماعة إرهابية .