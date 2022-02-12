الصين توافق على عقار «باكسلوفيد» المضاد لكورونا.. بشرط

أعطت السلطات الصينية، اليوم السبت، موافقتها المشروطة، على «عقار باكسلوفيد» المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الذي تنتجه شركة «فايزر» الأمريكية، لعلاج البالغين الذين يعانون من أعراض تتراوح بين خفيفة إلى معتدلة، ومعرضون بشكل كبير لتطور حالتهم إلى شديدة.

وقالت هيئة تنظيم المنتجات الطبية الصينية، إن الأمر يتطلب إجراء المزيد من الدراسات حول أقراص «باكسلوفيد»، وعرضها على السلطات المعنية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

«الغذاء والدواء» الأمريكية تسمح بالاستخدام الطارئ لـ«باكسلوفيد»

كانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعطت في أواخر ديسمبر الماضي، إذن الاستخدام الطارئ لعقارين جديدين مضادين لفيروس، هما: «باكسلوفيد» و«مولنوبيرافير»، للعلاج من الأعراض الخفيفة إلى المعتدلة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، أن هذان العقاران، يعملان على تقويض قدرة الفيروس على التكاثر، ويمكن أخذهما في المنزل، قبل أن يتطور المرض ليصبح شديدًا.

وكان الدكتور إريك توبول، نائب الرئيس التنفيذي للأبحاث لدى مراكز «سكريبس للأبحاث»، في سان دييجو الأمريكية، قال في وقت سابق، لـ«سي إن إن»، إن هذا الدواء في الحقيقة هو المرحلة الأكثر تقدمًا في مواجهة الجائحة منذ اللقاحات، والسلامة تشكل جزءًا منه.

«فايزر»: الدواء أظهر فعالية ضد «أوميكرون»

كانت شركة «فايزر» الأمريكية للأدوية، قالت في وقت سابق، إن علاجها الفموي «باكسلوفيد»، أظهر فعاليته ضد متحور أوميكرون، خلال الاختبارات المعملية.

وأضافت «فايزر»، في بيان، أن الشركة الأمريكية، شاركت نتائج دراسات متعددة توضح أن الفعالية المختبرية للنيرماترلفير، مثبط الأنزيم البروتيني الرئيسي النشط لـ«باكسلوفيد»، يتم الحفاظ عليه ضد «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.