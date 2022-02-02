«الدواء الأمريكية» ترحب بطلب تطعيم الأطفال دون 5 سنوات بلقاح «فايزر»

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الأربعاء، ترحيبها بتلقيح الأطفال دون 5 سنوات ضد فيروس كورونا المستجد، ودعت الإدارة إلى اجتماع افتراضي للجنة الاستشارية الخاصة باللقاحات في 15 فبراير المقبل، لمناقشة طلب ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح شركة «فايزر- بيونتك»، المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وبحسب شبكة «سي إن إن»، البريطانية، طلبت شركتا فايزر وبيونتك من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحهما المضاد لفيروس كورونا المكون من جرعتين للأطفال لمن هم دون 5 سنوات، حيث أعلن المدير العام لشركة فايزر، «ألبرت بورلا»، أنّ اللقاح من المقرر منحه على جرعتين بكمية تصل إلى 3 ميكروجرام لكل طفل دون 5 سنوات، وذلك بعد أن تسببت جرعة 10 ميكروجرام في ظهور أعراض حمى لدى الأطفال بين سن السنتين و4 سنوات أكثر من الأطفال الأكبر سنا، ما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل.

جرعتان من لقاح «فايزر» لتطعيم الأطفال من 6 أشهر إلى 5 سنوات

وقالت شركة فايزر، في بيان، إن جرعتين بـ 3 ميكروجرام أحدثتا استجابة مناعية أضعف من المسجلة لدى الشباب، و ذلك دفع الشركتان إلى تعديل بروتوكول تجاربهما السريرية، لكى تشمل جرعة 3 يتم حقنها بعد شهرين على الأقل من الثانية، مضيفة أن الجرعة الثانية تعطى بعد 21 يوما من تلقب الجرعة الأولى، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

جرعة لقاح الأطفال دون الـ 5 سنوات أقل بـ10 مرات من جرعة البالغين

وأشار البيان، الى أن جرعة لقاح الأطفال دون الـ 5 سنوات أقل بمقدار 10 مرات من الجرعة المعطاة للبالغين، البالغة 30 ميكروجرام، كما انها اقل من جرعة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما و هى 10 ميكروجرام.