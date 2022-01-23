«فايزر»: تلقِّى لقاح «كورونا» سنوياً أفضل من الجرعات المعزِّزة

قال ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذى لشركة «فايزر»، إن التطعيم السنوى بلقاح مضاد لـ«كوفيد-19» أفضل من الحصول على جرعات تنشيطية متكررة لمكافحة الجائحة.

وفى مقابلة مع قناة «إن 12 نيوز» الإسرائيلية، سُئل «بورلا» عما إذا كان يؤيد جرعات تنشيطية كل أربعة إلى خمسة أشهر على أساس دورى، فأجاب: «هذا لن يكون سيناريو جيداً، ما آمل فيه أن يكون لدينا لقاح نتلقاه مرة فى العام»، وأضاف: «مرة فى العام، هذا أسهل فى مجال إقناع الناس بأن يفعلوه. أسهل على الناس أن يتذكروه».

وأثبت لقاح «فايزر-بيونتك» أنه فعال ضد المرض الشديد والوفاة فى حالة الإصابة بمتحور «أوميكرون» شديد العدوى، لكنه أقل فاعلية فى منع العدوى، ومع تصاعد الإصابات توسعت بعض الدول فى الجرعات التنشيطية، أو قلصت الفترات بين الجرعات فى الوقت الذى تسارع فيه الحكومات لتعزيز الحماية لمواطنيها.

من جهة أخرى، سلط تقرير لموقع «تايمز ناو نيوز» الهندى، الضوء على القلق الذى يسببه متحور «أوميكرون» أحدث سلالات فيروس «كورونا» فى الهند، مؤكداً أن المتحور أثار القلق بفعل الارتفاع غير المسبوق فى الإصابات به، جنباً إلى جنب مع متحور دلتا، إلا أن «أوميكرون» الذى تبدو أمامه اللقاحات أقل تحصيناً لديه أعراض جديدة تختلف عن الأعراض المتعارف عليها بالنسبة لـ«كوفيد - 19».

جامعة ستانفورد: متحور «أوميكرون» يمكن أن يصيب الأذن الداخلية بجانب القلب والدماغ

وذكر التقرير أن فريقاً من جامعة ستانفورد اكتشف أعراضاً جديدة لعدوى «أوميكرون»، إذ قالت الطبيبة كونستانتينا ستانكوفيتش، رئيس قسم طب الأنف والأذن والحنجرة فى الجامعة، إن «أوميكرون» يمكن أن يصيب الأذن الداخلية بشكل مباشر، بجانب أعضاء أخرى مثل العين والقلب والدماغ.