بعد «فايزر»..«موديرنا» تدرس تأثير الجرعة المعززة على «أوميكرون»

قالت شركة «موديرنا» الأمريكية إنها بدأت في دراسة تأثير جرعتها المعززة من لقاحها، والخاصة بالتعامل مع المتحور الجديد «أوميكرون» على المصابين، ووصلت تلك الدراسة إلى منتصفها تقريبا، وذلك بعد اختبار مدى تأثير تلك الجرعة المصممة خصيصا لاستهداف المتحور سريع الانتشار، بالتزامن مع بدء شركة «فايزر» الأمريكية تجربة مماثلة على لقاحها.

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن «موديرنا» ذكرت أنه في حين تسبب منح الجرعة الثالثة والمعززة من لقاحها الأصلي المضاد لفيروس كورونا المستجد في زيادة الأجسام المضادة وتحييد الفيروس، انخفضت مستويات الأجسام المضادة بعد مرور 6 أشهر من منح الجرعة المعززة، ومع ذلك، فإن عملية نقص الأجسام المضادة بقيت قابلة للكشف عنها لدى جميع المشاركين في التجربة.

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دراسة لكشف تاثير الجرعة المعززة

أوضحت «موديرنا» أنها سوف تدرس التأثير الخاص بالجرعة المعززة على البالغين من سن 18 عاما وما فوق، مضيفة أن ذلك سيختبر مدى تأثير الجرعة المعززة الجديدة المضادة لـ «أوميكرون» في الأفراد الذين تلقوا فقط الجرعات الأساسية من اللقاحات الأصلية، وأيضا في أولئك الذين تلقوا الجرعات الأساسية من اللقاحات مع جرعة معززة من نفس اللقاح، وذلك بحسب تقارير وكالة «رويترز».

وأشارت «الجارديان» إلى أن «موديرنا» تخطط لتسجيل حوالي 300 مشارك في مجموعتين للدراسة، كما أظهرت 3 دراسات، بقيادة المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها أن جرعة ثالثة من لقاح «mrna»، مثل فايزر أو موديرنا، هي مفتاح مقاومة المتحور أوميكرون، متابعة أن «فايزر» بدأت والشريك الألماني «مختبرات بيونتيك»، تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحها المصمم خصيصا للتعامل مع «أوميكرون».