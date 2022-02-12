سعر اليورو اليوم السبت 12-2-2022 في البنوك المصرية: يواصل الاستقرار

استقر سعر اليورو اليوم السبت 12-2-2022 في مصر مقابل الجنيه، وفق آخر تحديث للبنوك الخميس ووفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، نستعرض سعر اليورو اليوم على النحو التالي:

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر بيعًا وشراءً في عدد من البنوك اليوم السبت 12-11-2022.

أسعار اليورو مقابل العملات اليوم

بيع اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 18.07 مقابل 17.81 جنيه للشراء.

بيعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء.

- يباع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 18.016 مقابل 17.79 جنيه للشراء.

- وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 18.04 جنيه مقابل 17.89جنيه للشراء.

- وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB بسعر 18.03 مقابل 17.87 جنيه للشراء.

أفضل سعر لبيع وشراء اليورو اليوم

وجاء مصرف أبو ظبي الإسلامي كأفضل بنك يبيع اليورو اليوم السبت بسعر 17.897 جنيه، فيما سجل البنك الأهلي اليوناني بسعر 18.00 جنيه لشراء اليورو.

سعر اليورو مقابل عدد من العملات العالمية اليوم السبت

بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 12-2-2022، بسعر 1.13 يورو، وبيع اليورو مقابل الجنيه الإستراليني بسعر 11 0.84 يورو، وسجّل سعر اليورو مقابل الين الياباني بسعر 0 132.10 يورو، وسجّل اليورو مقابل الفرنك السويسري سعر 1.056 يورو وبيع اليورو مقابل اليوان الصيني بسعر 7.24 يوان.

كما بيع اليورو مقابل اللليرة التركية بسعر 15.44 ليرة، وبيع اليورو مقابل الدولار الكندي بسعر 1.44 دولار، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.18 درهم، وبيع اليورو مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، كما بيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.27 ريال، وبيع اليورو أمام الجنيه المصري بسعر 17.88 جنيه.