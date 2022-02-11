سعر اليورو اليوم الجمعة 11-2-2022 في مصر

سجّل سعر اليورو اليوم الجمعة 2-11-2022، ف] مصر استقرارا سعريا أمام الجنيه المصري وفق آخر تحديث للبنوك في آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة، وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة سعر اليورو في البنوك الحكومية والخاصة، نستعرض سعر اليورو اليوم على النحو التالي:

أسعار اليورو مقابل الجنيه في البنوك اليوم

وتباين سعر اليورو مقابل الجنيه في مصر بيعا وشراء في عدد من البنوك اليوم الجمعة 2-11-2022:

- يباع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 18.016 مقابل 17.79 جنيه للشراء.

-بيع اليورو مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي بسعر 18.07 مقابل 17.81 جنيه للشراء.

-بيعت العملة الأوروبية مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية بسعر 18.03مقابل 17.84 جنيه للشراء.

- وسجل اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس بسعر 18.03 مقابل 17.84 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك CIB بسعر 18.03مقابل 17.87 جنيه للشراء.

- وبيع اليورو مقابل الجنيه المصري بسعر 18.04 جنيه مقابل 17.89جنيه للشراء.

أفضل سعر لبيع وشراء اليورو اليوم:

سجّل مصرف أبو ظبي الإسلامي أفضل بنك تبيع له اليورو اليوم بسعر 17.897 جنيه فيما سجل البنك الأهلي اليوناني بسعر 18.00 جنيه تشترى منه اليورو.

سعر اليورو مقابل عدد من العملات اليوم الجمعة

-بيع اليورو مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، بسعر 1.13 يورو، بيع اليورو مقابل الجنيه الإستراليني بسعر 11 0.84 يورو، وسجل سعر اليورو مقابل الين الياباني بسعر 0 132.10 يورو، وسجّل اليورو مقابل الفرنك السويسري سعر 1.056يورو.

- وبيع اليورو مقابل اليوان الصيني بسعر 7.24 يوان.

- وبيع اليورو مقابل الدولار الكندي بسعر 1.44 دولار، كما وبيع اليورو مقابل اللليرة التركية بسعر 15.44 ليرة، وبيع اليورو مقابل الدرهم الإماراتي بسعر 4.18 درهم، وبيع اليورو مقابل الدينار الكويتي بسعر 0.34 دينار، كما بيع اليورو مقابل الريال السعودي بسعر 4.27 ريال وبيع اليورو أمام الجنيه المصري بسعر 17.88 جنيه.