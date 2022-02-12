سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-2-2022 في مصر

لليوم الثاني على التوالي، واصل سعر الريال السعودي، اليوم السبت 12-2-2022، الاستقرار أمام الجنيه المصري، في كافة البنوك وشركات الصرافة، وفق آخر تحديث للبنوك، في آخر تعاملات وردت يوم الخميس.

وجاء بنك مصر أفضل البنوك التي يبيع لها المواطن، الريال السعودى اليوم السبت، بسعر 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل للشراء بسعر 4.180 جنيه.

وترصد «الوطن»، عمليات البيع والشراء لـ الريال السعودي، بالجنيه المصري، اليوم السبت 12-2-2022، في كافة البنوك بمصر، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنوك

وسجلت العملة السعودية في البنك العربي الأفريقي الدولي، نحو 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.06 جنيه للشراء، فيما بيع الريال السعودي في بنك الإسكندرية بسعر 4.20، مقابل 4.15 جنيه للشراء.

كما بيع الريال السعودي في بنك قناة السويس بسعر 4.20 جنيه، مقابل 4.15 للشراء، وسجل نحو 4.20 جنيه للبيع، مقابل 4.17 للشراء في بنك cib.

أما في بنك ميد، فبيع الريال السعودي بسعر 4.20 مقابل 4.04 جنيه للشراء، وبيع بنحو 4.20 جنيه جنيه، مقابل 4.16 للشراء في البنك المصري الخليجي.

أعلى سعر لبيع وشراء الريال السعودي

ويعد بنك مصر من أفضل البنوك التي تبيع لها الريال السعودى اليوم، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء بنك الأهلي المتحد كأفضل البنوك التي تشتري منها العملة السعودية بنحو 4.1804 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، سعر 15.71 جنيه كمتوسط سعر اليوم السبت.

سجل اليورو مقابل الجنيه المصري سعر 17.87 جنيه.

سجل الجنيه الاستراليني مقابل الجنيه المصري سعر 21.24 جنيه.

سجل الين الياباني مقابل الجنيه المصري سعر 31.54 جنيه.

سجلت الروبية الأندونسية مقابل الجنيه المصري سعر 0.0011 جنيه.

سجل الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصري سعر 16.92 جنيه.

سجل الجنيه المصري مقابل الدولار الكندي سعر 12.32 جنيه.

بيع الدولار التايواني مقابل الجنيه المصري بسعر 0.56 جنيه.