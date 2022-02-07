سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 6-2-2022 في مصر

تعد المملكة العربية السعودية واحدة من الدول التي تفضل العمالة المصرية السفر إليها للبحث عن فرص عمل، ولذلك يحرص الكثير من المواطنين على متابعة سعر الريال السعودي بشكل يومي، فضلا عن بحث الآخرين عن سعر البيع والشراء لتلك العملة، وتحديدًا المواطنين الراغبين في حجز رحلات العمرة، التي أعلن في وقت سابق عن فتحها.

وحرصًا من بوابة «الوطن» على توفير ما يحتاج إليه المواطنون من خدمات، نرصد من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة وفق تعاملات صباح اليوم الاثنين الموافق 7 فبراير، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

وفي بنك المشرق سجل سعر الريال السعودي نحو 4.12 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

كما سجل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.03 جنيه للشراء، مقابل 4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

جاء سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

وأخيرا سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنوك المصرية

وفق آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين في البنك الأهلي المصري فسجل اليورو نحو 17.86 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو 17.87 جنيه للشراء، و18.09 جنيه للبيع في المصرف المتحد، وسجل أيضا سعر اليورو في بنك الإسكندرية سجل 17.86 للشراء وسعر 18.07 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل وفق آخر تعاملات وردت اليوم الاثنين، في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه.