سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 11-2-2022 في مصر

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 11-2-2022 فى مصر استقرارا سعريا أمام الجنيه المصرى في كافة البنوك وشركات الصرافة وفق آخر تحديث للبنوك، في آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 12 فبراير، حيث احتل بنك مصر أفضل البنوك التى تبيع لها الريال السعودى اليوم الجمعة بسعر 4.1825 جنيه فيما جاء البنك الأهلي اليوناني أفضل بنك تشتري منه الريال السعودي.

واستقر سعر الريال السعودى امام الجنيه المصرى اليوم الجمعة 11-2-2022 فى مصر في عدد من البنوك التي ترصدها «الوطن» للبيع والشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك

بيع الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بسعر 4.19 مقابل 4.18 جنيه للشراء، وتم بيع الريال السعودى فى البنك العربى الافريقى الدولى بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.06 جنيه للشراء، وتم بيع الريال السعودى فى بنك الإسكندرية بسعر 4.20 مقابل 4.15 جنيه للشراء، كما تم بيع الريال السعودى فى بنك قناة السويس بسعر 4.20 مقابل 4.15جنيه للشراء.

وبيع الريال السعودى مقابل الجنيه بسعر 4.20 مقابل 4.04 جنيه للشراء فى بنك ميد، وسجل الريال السعودى مقابل الجنيه سعر 4.20 للبيع مقابل 4.17 جنيه فى بنك cib، كما بيع الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى بسعر 4.20 جنيه مقابل 4.16 جنيه فى البنك المصرى الخليجي.

أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري

سجل سعر الدولار الامريكى أمام الجنيه المصري سعر 15.71 جنيه كمتوسط سعر اليوم الجمعة.

سجل اليورو مقابل الجنيه المصرى سعر 17.87 جنيه.

سجل الجنيه الاسترالينى مقابل الجنيه المصرى سعر 21.24 جنيه.

سجل الين اليابانى مقابل الجنيه المصرى سعر 31.54 جنيه.

سجل الفرنك السويسرى مقابل الجنيه المصرى سعر 16.92 جنيه.

سجل الجنيه المصرى مقابل الدولار الكندى سعر 12.32 جنيه.

بيع الدولار التايوانى مقابل الجنيه المصرى بسعر 0.56 جنيه.

سجل الروبية الأندونسية مقابل الجنيه المصرى سعر 0.0011 جنيه.

سجل الدولار هونج كونج مقابل الجنيه المصرى سعر 2.01جنيه .