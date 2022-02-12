حددت مدارس المرحلة الابتدائية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، بالتزامن مع توجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالبدء في إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكل الإجراءات الوقائية المشددة ضد فيروس كورونا المستجد، كتعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحانات وتوزيع الطلاب على اللجان بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي.

الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 في المدارس

قالت هيام أحمد، مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إن خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، هي فقط الذهاب إلى المدرسة والاطلاع على النتيجة من خلال الكشف المعد من قبل الإدارة وبه تقدير الطالب في جميع المواد الدراسية سوء التي تضاف للمجموع مثل اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم ومواد المهارات المهنية والحاسب الآلي والتربية الدينية التي لا تضاف للمجموع.

«هيام»: أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022 وضعت بنوك «القومي للامتحانات»

وأضافت «هيام»، لـ«الوطن»، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، ستكون متاحة في المدرسة غداً الأحد الموافق 13 فبراير الجاري، موضحة أن النتيجة ستعلن في صورة تقديرات فقط طبقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لافتة إلى أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ.

وأكدت أنّ أسئلة امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022، وضعت من خلال بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي واشتملت على أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية، موضحة أن جميع الأسئلة تهدف إلى الوقوف على مستوى الطالب الحقيقي وفهمه لمخرجات التعلم للمقرر الدراسي، لافتة إلى أن نسبة النجاح في المدرسة مرتفعة للغاية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

- الذهاب إلى المدرسة التي أدى فيها الطالب الامتحانات.

- الاطلاع على كشف النتائج المعلق في المدرسة.

- الحصول على النتيجة من خلال الكشف الذي يضم جميع طلاب الصف الرابع الابتدائي.

- النتيجة في شكل تقديرات لكل مادة وتبدأ بامتياز ثم جيد جداً ثم جيد ثم ضعيف.