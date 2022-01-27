موعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي.. اعرف درجتك من لونها

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب رابعة ابتدائي، على محرك البحث جوجل، عن الموعد المحدد لإعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، الترم الأول، وطريقة إعلانها، بعد انتهاء اختبارات نصف العام الدراسي 2022، يوم 20 يناير الماضي.

موعد نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم والفني، إن القرار الوزاري رقم 133 لسنة 2022، بشأن نظام التعليم والمقررات الدراسية وأسلوب التقييم للمرحلة الابتدائية، للعام الدراسي 2021/2022، حدد أن تكون نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، مجمعة في نهاية العام.

وأوضحت التعليم، في بيان سابق، أن القرار الوزاري، يؤكد أنه لن يتم إعلان نتيجة الفصل الدراس الأول، ويكون التقييم عن طريق الألوان وليس درجات، ويتم إعلانها في نهاية الفصل الدراس الثاني.

النتيجة بالألوان والأزرق للمتفوقين

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، طريقة التقييم الجديدة، التي على أساسها ستعلن نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي، طبقا للقرار وزير التعليم، الذي قرر أن تكون مجمعة نهاية العام، كالتالي:

- اللون الأزرق: الطالب الحاصل على درجات من 85 إلى 100، وتعني أن المتعلم قد فاق التوقعات في اكتساب المعارف والمهارات.

- اللون الأخضر: للطالب الحاصل على درجات من 65 لأقل من 85، في إشارة إلى أن المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة.

- اللون الأصفر: للطالب الحاصل على درجات من 50 لأقل من 65، أي أن المتعلم في حاجة إلى بعض الدعم

- اللون الأحمر: الطالب الحاصل على درجات من 1 لأقل من 50، ما يشير إلى أن المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات، وما زال يحتاج إلى الكثير من الدعم.

يشار إلى أن امتحانات نصف العام الحالي، تعتبر أول تقييم لطلاب رابعة ابتدائي، بالنظام الجديد والمناهج المطورة، التي تم تطبيقها هذا العام لأول مرة.