بدء إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 بمدارس القاهرة

تبدأ مدارس محافظة القاهرة للمرحلة الابتدائية، صباح اليوم، السبت الموافق 12 فبراير الجاري، إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022، لامتحانات الفصل الدراسي الأول، التي عقدت ورقيا على مستوى كل مدرسة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية والمديرية، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال ياسر أنس، مدير التعليم العام والتجريبيات بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إن مدارس المرحلة الابتدائية تبدأ اليوم إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، في صورة تقديرات وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحا أن النتيجة تظهر في المدرسة ويمكن لأي طالب الحصول عليها من المدرسة التي أدى بها الامتحانات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 تعلن في صورة تقديرات

وأضاف «أنس» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، ورصد الدرجات التي حصل عليها الطلاب، موضحا أن كل مدرسة أرسلت نسبة 10% من الأوراق التي تم تصحيحها للموجه الأول، لمراجعة شفافية ودقة التصحيح قبل البدء في إعلان النتيجة.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 سارت بصورة منتظمة

وأشار ياسر أنس، إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، ولم يتم رصد أي إصابات بفيروس كورونا المستجد بين الطلاب، موضحا أنه تم توزيع الطلاب على اللجان الامتحانية بما يحافظ على تحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الوقائية المشددة، لافتا إلى أن أسئلة الامتحانات جاءت من كتاب المدرسة ولم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

وفي سياق متصل، وجهت وزارة التربية والتعليم، مدارس المرحلة الابتدائية بالبدء في إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2022 في صورة تقديرات وليس درجات، موضحة أنه سيتم إعلان الدرجات في نهاية الفصل الدراسي الثاني، لافتة إلى أن الهدف من الامتحانات هو الوقوف على استيعاب الطلاب لمخرجات التعلم في المقرر الدراسي.

«شوقي»: أسئلة الصف الرابع الابتدائي وضعت من بنوك «القومي للامتحانات»

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لم تتلق أي مشكلة منذ انعقاد امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، موضحا أن الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية للوقوف على انتظام سير الامتحانات، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن جميع الأسئلة وضعت من بنوك الأسئلة التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.