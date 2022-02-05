التعليم تحدد موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2022

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2022 بعد أن انتهى الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وعلى مستوى كل مدرسة، وتولت وضع الأسئلة المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية من بنوك الأسئلة، التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي نهاية الفصل الدراسي الثاني

وأكدت الوزارة، في بيان لها، إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2022 في نهاية الفصل الدراسي الثاني، موضحة أن نتيجة الفصل الدراسي الأول ستعلن عن طريق الألوان وليس الدرجات.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي عقدت ورقياً وتم تصحيحها من قبل معلمي المدارس، موضحة أن الامتحانات جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولم تُرصد أي شكاوى من قبل الطلاب حول نوعية الأسئلة أو مستوى الامتحانات.

وذكرت الوزارة أنّ الطالب ينتقل إلى الصف الدراسي التالي في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال استمرار حصول الطالب على اللون الأحمر في أحد المقررات أو أكثر بعد اختبارات الدور الثاني عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى.

انتهاء تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي

وفي سياق متصل، أكدت عدد من مدارس المرحلة الابتدائية، الانتهاء من تصحيح امتحانات نتيجة الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2022، كما رُصدت الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المقررات الدراسية.

وقال صلاح حافظ، مدير مدرسة الناصرية الابتدائية التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إنَّ المدرسة انتهت من تصحيح امتحانات الصف الرابع الابتدائي، موضحاً أن التصحيح تم من قبل معلمي المدرسة ووفق التعليمات التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم.

امتحانات نتيجة الصف الرابع الابتدائي سارت بصورة منتظمة

وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»، أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة وأشاد الطلاب بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشيراً إلى أنه تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

من جهتها، قالت هيام أحمد مديرة مدرسة الشهيد عامر عبدالمقصود التابعة لإدارة الدقي التعليمية، إنّ المدرسة ملتزمة بقررات وزارة التربية والتعليم حول إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي برقم الجلوس 2022، موضحة لـ«الوطن»، أنه سيتم إعلان النتيجة في نهاية العام الدراسي ويقتصر إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول على الألوان فقط.