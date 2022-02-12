انخفاض سعر الزيت 5 جنيهات بمعرض «أهلا رمضان».. وتوفير كل أنواع الياميش

أكد مصدر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معرض «أهلا رمضان» المقرر تدشينه بالتعاون بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، سيشهد انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة سلع الزيت والسكر والأرز والمكرونة والدقيق والمسلى الصناعي.

انخفاض سعر الزيت في معرض «أهلا رمضان»

وأضاف المصدر في تصريح لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الزيت في معرض «أهلا رمضان» بقيمة 5 جنيهات عن سعر لتر الزيت في الأسواق، والذي يتراوح من 25 إلى 29 جنيها في المحال التجارية، فضلا عن سعره الرسمي على بطاقات التموين والمقرر بـ25 جنيها سعر زجاجة الزيت وزن 1 لتر، و20 جنيها سعر الزجاجة وزن 800 مللي.

توفير كل أنواع الياميش بالمعرض

ونوه المصدر، إلى أن المعرض سيشهد أيضا انخفاضا ملحوظا في أسعار السلع الرمضانية الأساسية مثل «قمر الدين وكل أنواع الياميش»، موضحا أنه بناء على اتفاق وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، فإن التجار المشاركين في المعرض سيضخون السلع الرمضانية بسعر أقل 30% عن مثيلاتها في الأسواق.

وعن موعد إقامة معرض «أهلا رمضان» 2022، أشار المصدر إلى أن الموعد الرسمي لإقامة الموعد لم يحدد بعد بين وزارة التموين واتحاد الغرف التجارية، موضحا أن الموعد ربما يتم في أول أسبوعين من شهر مارس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مدة إقامة المعرض ستتراوح من 3 إلى 4 أسابيع.

وقال المصدر، إن وزارة التموين تهدف من إقامة المعارض توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية والمحلات، خاصة وأن المعارض يتزامن تدشنها قبل المواسم المختلفة مثال معرض «أهلا مدارس»، والذي تقيمه الوزارة قبل بداية العام الدراسي سنويا، وأيضا معرض «أهلا رمضان» والذي يقام قبل شهر رمضان من كل عام.