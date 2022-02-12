التشكيل المتوقع لـ الزمالك أمام بترو أتلتيكو بدوري الأبطال ومعلق المباراة

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مواجهته أمام بترو أتلتيكو الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا في بداية مشوار الفارس الأبيض بدور المجموعات للنسخة الجارية، والتي يتطلع من خلالها لحصد اللقب الغائب عن خزائنه منذ تتويجه بلقب 2002 أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

5 آلاف مشجع يحضرون المباراة

وتقرر أن تنطلق مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، في أولى مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وستكون المباراة على ستاد القاهرة الدولي بحضور 5 آلاف مشجع.

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