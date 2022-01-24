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«كاف» يعتمد ملعب الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

كتب:

الوطن
05:52 م | الإثنين 24 يناير 2022
فريق الهلال السوداني

فريق الهلال السوداني

وافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على اعتماد ملعب نادي الهلال السوداني كملعب للفريق في مباريات دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم الجاري، وانتهاء الأزمة التي حدثت خلال الفترة الماضية، وهددت بنقل مباريات الفريق الأفريقية لخارج السودان.

الهلال يعلن موافقة الاتحاد الأفريقي على ملعبه

وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه تمت الموفقة رسميًا واعتماد ملعب الفريق، ليكون الملعب المنتظر، في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل أزمة ملعب الهلال السوداني

وللمزيد من التفاصيل، تابع الرابط التالي:

https://sport.elwatannews.com/ar/1/2/912115

 

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