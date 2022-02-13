«الإسكان» تخصص أراضي للنشاط الخدمي بمدينة الشروق.. تعرف على الأسعار

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، عن طرح عدد من الأراضي الاستثمارية سواء للنشاط الخدمي أو الصناعي في عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية ومن ضمنهم الشروق.

وخلال النقاط التالية، تستعرض لكم «الوطن»، الأراضي التي طرحت في مدينة الشروق، بجانب الاشتراطات البنائية لكل قطعة.

قطعة أرض بمساحة بمنطقة خدمات الواجهة الشرقية

تأتي هذه القطعة بمساحة (15595م2)، وهي مخصص لإنشاء مستشفى، ويتراوح السعر التقدير للمتر 7120 جنيها، وفيما يخص الاشتراطات البنائية الخاصة بتلك القطعة، فهي: ألا تزيد المساحة البنائية 40 من إجمالي مساحة الأرض، مع الردم 6 متر من جميع الجهات، وفيما يخص الارتفاع يبلغ (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكرر)، ويجب أن يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقة الجهات المعنية، وأن لا تزيد المدة التنفيذية عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.

قطعة أرض رقم (1) بمساحة 11300م2

تقع هذه القطعة من الأرض في مركز الخدمات المجاورة الثانية المنطقة الرابعة عمارات، وخصصت تلك القطعة لإنشاء مدرسة، لخدمة المناطق المجاورة، أما الاشتراطات البنائية لتلك القطعة هي ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي المساحة، والارتفاع المسموح به هو (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكرر)، مع الالتزام بالاشتراطات الخاصة بوزارة التربية والتعليم، وأن لا تزيد مدة التنفيذ عن 5 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الردم 6 أمتار من جميع الجهات.

قطعة أرض مخصص للنشاط تجاري إداري ترفيهي

تبلغ مساحة تلك القطعة 5385م2، وهي مخصصة للنشاط الاداري والسكني، ويبلغ السعر التقدير للمتر 11535 جنيها، وفيما يخص الاشتراطات البنائية، فيجب أن لا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة الاجمالية للأرض، والارتفاع المسموح به هو (بدروم + أرضي + 3 أدوار متكرر)، ويجب الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني، وأنه لابد أن يكون الدور الأرضي والأول: تجاري، والثاني: إداري، الثالث ترفيهي ، ولا تزيد مدة التنفيذ عن 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض.