المدن الجديدة تستعد بـ10 إجراءات لمواجهة موسم الأمطار

تزامنا مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بشأن الأمطار التي ستشهدها عدد من المناطق، خلال فصل الشتاء، قامت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، بوضع عدد من الإجراءات، داخل المدن الجديدة، استعدادا لمواجهة فصل الشتاء، وسوء الأحوال الجوية، وتساقط كميات من الأمطار على الكثير من المناطق.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، استعدادات المدن الجديدة لمواجهة موسم الأمطار، وفقا لما صدر عن وزارة الإسكان والمرافق بهذا الشأن.

استعدادات المدن الجديدة لمواجهة موسم الأمطار

1- وضع خطط لتمركز المعدات والعمالة بتلك النقاط قبل المواعيد المتوقعة لسقوط الأمطار، والتي يتم الحصول عليها بشكل دائم من خلال التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

2- جاهزية المعدات، والمولدات الاحتياطية لتوفير الكهرباء اللازمة للروافع وطلمبات الشفط.

4- التنسيق مع إدارة المرور لتدعيم الخدمات في الشوارع والميادين، وتوفير مسارات بديلة لتجنب التكدس المروري.

5- تسهيل عمل فرق مواجهة مياه الأمطار بالمدن الجديدة، بجانب التنسيق مع شركة المقاولون العرب، وجميع المقاولين العاملين بالمشروعات المختلفة، من أجل الاستعانة بمعداتها فى مواجهة الأمطار الشديدة.

6- وضع خطط للتعاون بين شركات المياه فى المحافظات، وكذا أجهزة المدن الجديدة، من أجل الاستعانة بالمعدات والعمالة فى المناطق الأكثر سخونة، والتي تشهد سقوط مياه الأمطار بكميات أكبر من غيرها.

بالوعات الأمطار

7- الانتهاء من تطهير بالوعات الأمطار، وإصلاح أي تلفيات بالبالوعات وتركيب أغطية لها.

8- تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية.

9- تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري، وتجهيز عددا من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

10- التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها، وإعداد فرق عمل تكون جاهزة ومستعدة على مدار الـ24 ساعة.